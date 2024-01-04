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4 января, 12:07

В Твери 15-летняя школьница загадочно умерла в гостях у друга

Восьмиклассница умерла при неизвестных обстоятельствах, когда приехала в гости к другу в Тверь. Предварительно, 15-летняя девочка могла отравиться.

"Вечером 2 января в квартиру на бульваре Гусева вызвали скорую помощь. Медики обнаружили в квартире восьмиклассницу без признаков жизни. Девочке не смогли помочь, она умерла", — рассказал собеседник телеканалу "Рен-ТВ".

Девочка погибла в квартире у своего знакомого. Она приехала к нему в гости из Вышнего Волочка. Её тело отправили на судмедэкспертизу. Из квартиры изъяли сумку с медикаментами, а также телефоны. По факту смерти проводится проверка.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве 22-летний парень умер после отравления наркотиками. Его 18-летнюю девушку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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Shutterstock

Александра Мышляева
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