В Твери 15-летняя школьница загадочно умерла в гостях у друга

Восьмиклассница умерла при неизвестных обстоятельствах, когда приехала в гости к другу в Тверь. Предварительно, 15-летняя девочка могла отравиться.

"Вечером 2 января в квартиру на бульваре Гусева вызвали скорую помощь. Медики обнаружили в квартире восьмиклассницу без признаков жизни. Девочке не смогли помочь, она умерла", — рассказал собеседник телеканалу "Рен-ТВ".

Девочка погибла в квартире у своего знакомого. Она приехала к нему в гости из Вышнего Волочка. Её тело отправили на судмедэкспертизу. Из квартиры изъяли сумку с медикаментами, а также телефоны. По факту смерти проводится проверка.