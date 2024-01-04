Москвичка получила перелом позвоночника вместо свидания в отеле

В Москве 30-летняя местная жительница сломала позвоночник, упав с пандуса возле гостиницы "Космос". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, девушка намеревалась снять номер в гостинице вместе со своим знакомым, однако свободных комнат не оказалось. На улице пара повздорила, в результате чего разошлась. Пострадавшая успела пройти всего пару метров, когда потеряла равновесие около пандуса, с которого упала вниз. Сотрудники отеля вызвали скорую, так как встать самостоятельно девушка не могла.

В настоящее время известно, что у москвички выявили перелом позвоночника. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.