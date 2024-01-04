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4 января, 12:55

МИД Индии опроверг данные о якобы отправке артиллерийских снарядов Киеву

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал опроверг появившиеся в СМИ данные о якобы отправке артиллерийских снарядов Киеву. По его словам, подобная информация не соответствует действительности.

"Можно категорически сказать, что мы не отправляли на Украину ни одного из этих артиллерийских боеприпасов. Не экспортировали и не отправляли", — сказал Джайсвал в ходе брифинга, комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы поставках индийских снарядов для ВСУ.

А ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины. По его словам, новые пакеты помощи требуют одобрения со стороны конгрессменов.

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Unsplash / naveedahmed

Наталья Исакова
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