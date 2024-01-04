МИД Индии опроверг данные о якобы отправке артиллерийских снарядов Киеву

"Можно категорически сказать, что мы не отправляли на Украину ни одного из этих артиллерийских боеприпасов. Не экспортировали и не отправляли", — сказал Джайсвал в ходе брифинга, комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы поставках индийских снарядов для ВСУ.