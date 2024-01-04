Более 10 машин столкнулись на шоссе в Москве

В Москве на 20-м километре Новорижского шоссе столкнулись 11 автомобилей. По данным столичного главка МВД, в ДТП никто не пострадал. Сейчас движение на участке дороги сильно осложнено, на месте работают экстренные службы.

11 машин столкнулись на Новорижском шоссе в Москве. Видео © t.me / ЧП Москва

"По предварительным данным, в районе 20-го километра по Новорижскому шоссе произошло несколько ДТП. В результате ДТП пострадавших нет", — говорится в сообщении.