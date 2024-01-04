Более 10 машин столкнулись на шоссе в Москве
Массовое ДТП с 11 авто произошло на Новорижском шоссе в Москве
В Москве на 20-м километре Новорижского шоссе столкнулись 11 автомобилей. По данным столичного главка МВД, в ДТП никто не пострадал. Сейчас движение на участке дороги сильно осложнено, на месте работают экстренные службы.
11 машин столкнулись на Новорижском шоссе в Москве. Видео © t.me / ЧП Москва
"По предварительным данным, в районе 20-го километра по Новорижскому шоссе произошло несколько ДТП. В результате ДТП пострадавших нет", — говорится в сообщении.
А ранее Лайф писал, что в Тульской области из-за непогоды на трассе столкнулось более 20 машин. По предварительной информации, трое взрослых и ребёнок получили травмы в массовой аварии.
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