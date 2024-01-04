Украина внесла производителя морепродуктов Vici в список "спонсоров войны"

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло литовский холдинг Viciunai Group, который владеет продуктовым товарным знаком Vici, производящим морепродукты, в список "спонсоров войны".

"НАПК внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны", — говорится на сайте НАПК.

Там заявили, что, пока такие известные бренды остаются на российском рынке, мир получает "неправильный сигнал", что РФ остаётся в мировой экономике, а россияне думают, что всё идёт правильно.