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4 января, 13:41

Украина внесла производителя морепродуктов Vici в список "спонсоров войны"

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло литовский холдинг Viciunai Group, который владеет продуктовым товарным знаком Vici, производящим морепродукты, в список "спонсоров войны".

"НАПК внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны", — говорится на сайте НАПК.

Там заявили, что, пока такие известные бренды остаются на российском рынке, мир получает "неправильный сигнал", что РФ остаётся в мировой экономике, а россияне думают, что всё идёт правильно.

Пекин предупредил Киев о последствиях внесения китайских компаний в список "спонсоров войны"
Пекин предупредил Киев о последствиях внесения китайских компаний в список "спонсоров войны"

Ранее Лайф рассказывал, что Киев внёс три крупнейшие нефтегазовые компании из Китая в перечень "спонсоров войны". Это было сделано из-за якобы сотрудничества данных организаций с Россией. Речь идёт о предприятиях CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.

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Александра Мышляева
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