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Пекин предупредил Киев о последствиях внесения китайских компаний в список "спонсоров войны"

Спикер МИД Вэньбинь отверг внесение компаний из КНР в список "спонсоров войны"

21 декабря, 08:42
Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Пекин выступает категорически против внесения Украиной китайских компаний в списки "спонсоров войны" и требует немедленно исправить ошибку. Об этом заявил на брифинге в четверг, 21 декабря, официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь.

"Китай призывает украинскую сторону немедленно исправить ошибочные действия, пока они не повлекли за собой негативные последствия", — указал дипломат.

Украина внесла компанию Nestle в список "спонсоров войны" из-за работы в России
Украина внесла компанию Nestle в список "спонсоров войны" из-за работы в России

Напомним, что накануне Киев наделил статусом "спонсора войны" китайскую компанию железнодорожного строительства China Railway Construction Corporation (CRCC). Решение объяснялось просто — из-за продолжения сотрудничества с Россией. Кроме того, украинские власти сослались на сообщения СМИ о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом, подрядчиком которого якобы должна была выступить CRCC. А до этого в перечень "спонсоров войны" Киев внёс ещё три китайских предприятия — CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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