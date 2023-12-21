Пекин предупредил Киев о последствиях внесения китайских компаний в список "спонсоров войны"
Спикер МИД Вэньбинь отверг внесение компаний из КНР в список "спонсоров войны"
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Пекин выступает категорически против внесения Украиной китайских компаний в списки "спонсоров войны" и требует немедленно исправить ошибку. Об этом заявил на брифинге в четверг, 21 декабря, официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь.
"Китай призывает украинскую сторону немедленно исправить ошибочные действия, пока они не повлекли за собой негативные последствия", — указал дипломат.
Напомним, что накануне Киев наделил статусом "спонсора войны" китайскую компанию железнодорожного строительства China Railway Construction Corporation (CRCC). Решение объяснялось просто — из-за продолжения сотрудничества с Россией. Кроме того, украинские власти сослались на сообщения СМИ о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом, подрядчиком которого якобы должна была выступить CRCC. А до этого в перечень "спонсоров войны" Киев внёс ещё три китайских предприятия — CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.