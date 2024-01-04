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4 января, 14:21

Лукашенко назначил министром экономики Юрия Чеботаря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром экономики первого заместителя главы ведомства Юрия Чеботаря, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Белорусский лидер отметил, что до сих пор не был удовлетворён работой министерства.

"Я хотел бы видеть Министерство экономики. Скажу откровенно, я его замечал в течение года нечасто. Вы понимаете, что я не совсем удовлетворён работой Министерства экономики. И эта неудовлетворённость в том числе ложится и на вас. Но я очень надеюсь, что ситуация поменяется", — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в 2025 году в Белоруссии пройдут выборы, поэтому министерство должно доказать, что честно работало все эти годы, но "не потому, что нынешний президент хочет быть и дальше президентом".

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А ранее белорусский лидер рассказал, есть ли шанс закончить украинский конфликт в 2024 году. Александр Лукашенко отметил, что наступающий год подарит киевскому режиму последний шанс для того, чтобы разрешить конфликт в политическом поле. А чтобы в Незалежной это поняли, он выразил готовность работать с ними "как можно плотнее".

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Александра Мышляева
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