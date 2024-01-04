Лукашенко назначил министром экономики Юрия Чеботаря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром экономики первого заместителя главы ведомства Юрия Чеботаря, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Белорусский лидер отметил, что до сих пор не был удовлетворён работой министерства.



"Я хотел бы видеть Министерство экономики. Скажу откровенно, я его замечал в течение года нечасто. Вы понимаете, что я не совсем удовлетворён работой Министерства экономики. И эта неудовлетворённость в том числе ложится и на вас. Но я очень надеюсь, что ситуация поменяется", — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в 2025 году в Белоруссии пройдут выборы, поэтому министерство должно доказать, что честно работало все эти годы, но "не потому, что нынешний президент хочет быть и дальше президентом".