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4 января, 14:47

"Народ в шоке до сих пор": Украинцев вверг в ужас неожиданный приказ Зеленского

Журналист Назаров: Украинцы шокированы новым законом о мобилизации

Журналист Максим Назаров заявил, что украинцы шокированы новым законопроектом о мобилизации, который предложило правительство страны. Он отметил, что людям приходится объезжать блокпосты, которые установили в городах Незалежной, чтобы отлавливать уклонистов.

"Будет ли законопроект внесён в таком виде? <…> Десятое число уже скоро, вот оно, уже скоро. Что предложат народу? Народ в шоке до сих пор, реально в шоке. Люди на блокпостах объезжают окольными путями, потому что на блокпостах ищут уклонистов", — рассказал он в эфире YouTube-канала "Да, это так".

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Ранее Лайф рассказывал, что бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию через лотерею или жеребьёвку.

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Getty Images / Michael Kappeler / picture alliance

Александра Мышляева
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