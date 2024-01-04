"Народ в шоке до сих пор": Украинцев вверг в ужас неожиданный приказ Зеленского

Журналист Максим Назаров заявил, что украинцы шокированы новым законопроектом о мобилизации, который предложило правительство страны. Он отметил, что людям приходится объезжать блокпосты, которые установили в городах Незалежной, чтобы отлавливать уклонистов.

"Будет ли законопроект внесён в таком виде? <…> Десятое число уже скоро, вот оно, уже скоро. Что предложат народу? Народ в шоке до сих пор, реально в шоке. Люди на блокпостах объезжают окольными путями, потому что на блокпостах ищут уклонистов", — рассказал он в эфире YouTube-канала "Да, это так".