На Украине предложили проводить мобилизацию через лотерею или жеребьёвку

"Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьёвку. Государство случайно извлекает день и месяц. Люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет", — написал Милованов в соцсети, добавив, что так следует поступать для каждой волны мобилизации.