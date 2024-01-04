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4 января, 04:54

На Украине предложили проводить мобилизацию через лотерею или жеребьёвку

Экс-министр Милованов предложил провести мобилизацию на Украине через лотерею

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию через лотерею или жеребьёвку.

"Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьёвку. Государство случайно извлекает день и месяц. Люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет", — написал Милованов в соцсети, добавив, что так следует поступать для каждой волны мобилизации.

В комментариях пользователи раскритиковали это предложение.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине усилили контроль за выездом мужчин призывного возраста. Это произошло после подготовленного законопроекта, кардинально меняющего подход к мобилизации. В частности, в этом документе предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.

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t.me / Генштаб ЗСУ

Артур Лапсаков
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