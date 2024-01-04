Найдена ошибка в питании, которая ухудшает состояние кожи и волос

Долгое сидение за столом и переедание приводят к проблемам в желудочно-кишечном тракте, в результате чего нарушается состояние кожи и волос. Об этом в своём телеграм-канале рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

"Из-за нарушений в ЖКТ необходимые вещества не всасываются, и их дефицит влияет на состояние кожи и волос. Иммунитет живёт в кишечнике, и если пищеварение нарушено, то иммунные системы начинают атаковать организм изнутри. Все токсины, гормоны, медикаменты попадают в печень и почки, а это приводит к нарушению структуры органов и воспалениям", — сообщила медик.

По её словам, из-за нарушений в желудочно-кишечном тракте не вырабатывается гормон серотонин, в результате чего человек начинает испытывать постоянную усталость и чаще болеть.