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4 января, 15:10

Найдена ошибка в питании, которая ухудшает состояние кожи и волос

Врач Лебедева: Из-за нарушений в ЖКТ ухудшается состояние кожи и волос

Долгое сидение за столом и переедание приводят к проблемам в желудочно-кишечном тракте, в результате чего нарушается состояние кожи и волос. Об этом в своём телеграм-канале рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

"Из-за нарушений в ЖКТ необходимые вещества не всасываются, и их дефицит влияет на состояние кожи и волос. Иммунитет живёт в кишечнике, и если пищеварение нарушено, то иммунные системы начинают атаковать организм изнутри. Все токсины, гормоны, медикаменты попадают в печень и почки, а это приводит к нарушению структуры органов и воспалениям", — сообщила медик.

По её словам, из-за нарушений в желудочно-кишечном тракте не вырабатывается гормон серотонин, в результате чего человек начинает испытывать постоянную усталость и чаще болеть.

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Ранее Лайф писал, что частые застолья и переедание могут привести к боли и тяжести в животе, тошноте, изжоге. Чтобы этого не произошло, следует включить в рацион продукты, которые улучшают пищеварение. Врач указал, что это могут быть блюда, в которых содержатся пищевые волокна.

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Ян Поланин
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