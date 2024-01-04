Microsoft добавит новую клавишу на клавиатуру впервые за 30 лет

Американская компания Microsoft намерена добавить на клавиатуры, которые производят её партнёры, специальную кнопку, обеспечивающую быстрый доступ к помощнику на базе искусственного интеллекта (ИИ) Copilot. Об этом сообщается на сайте блога компании.

Microsoft добавит кнопку Copilot для запуска ИИ-помощника на клавиатурах. Видео © YouTube / "Windows"

"Появление клавиши Copilot станет первым существенным изменением клавиатуры для работы с Windows 11 практически за три десятилетий. Мы верим, что это сподвигнет людей легче влиться в использование искусственного интеллекта", – указано в материале.

В компании напомнили, что предыдущее изменение клавиатуры касалось появления кнопки Win, запускающей меню "Пуск". Ожидается, что первые настольные компьютерные клавиатуры и ноутбуки с новой клавишей будут представлены в феврале этого года.

В Microsoft пояснили, что кнопка Copilot в некоторых случаях заменит кнопку "Меню" или правый Ctrl, причём в более крупных клавиатурах может хватить места как для кнопки Copilot, так и для правого Control.