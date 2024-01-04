"Уничтожили почти всё": В СБУ рассказали о последствиях кибератак на "Киевстар"
Reuters: В результате кибератаки на "Киевстар" было уничтожено практически всё
Российские хакеры почти уничтожили крупнейшего украинского оператора связи "Киевстар" во время декабрьских кибератак, сообщил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Он отметил, что хакеры имели неограниченный доступ к системе примерно с мая 2023 года и направляли свои усилия на сбор разведывательной информации.
"На данный момент мы можем с уверенностью сказать, что хакеры были в системе "Киевстара" по меньшей мере с мая 2023 года. <...> Я не могу сказать сейчас, с какого времени у них был полный доступ к системе, вероятно, как минимум с ноября", — сказал Витюк, передаёт агентство Reuters.
Согласно его заявлению, кибератака привела к "практически полному уничтожению" информации, включая тысячи виртуальных серверов и компьютеров. Кроме того, она привела к недоступности интернета и связи для миллионов украинских абонентов.
А ранее генеральный директор "Киевстара" Александр Комаров заявил, что виртуальная инфраструктура телеком-компании подверглась мощной хакерской атаке и была частично разрушена. Он отметил, что целью хакеров, предположительно, было полное разрушение сети.
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