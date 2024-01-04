Врач раскрыла способ выйти из затяжного новогоднего застолья и вернуться в форму

Переедание, недосып, алкогольная интоксикация — основные виновники проблем с самочувствием после новогодних праздников. О том, как эффективно, а главное, быстро "прийти в чувство", рассказала врач-эндокринолог Ирина Петрова.

Так, первым делом, по словам специалиста, необходимо сбалансировать питание. Медик советует сделать акцент на полезных жирах. Их, в частности, можно найти в таких продуктах, как оливковое и кокосовое масло, а также в орехах. Рекомендуется добавить в рацион качественный белок, который содержится в яйцах, индейке, креветках и морской рыбе. Не менее полезны будут цельнозерновые крупы, свежие овощи, листья салата.

"После новогодних застолий нужно употреблять в пищу больше витаминов, минералов и антиоксидантов. В этом помогут так называемые суперфуды — продукты с максимально большим содержанием полезных веществ: авокадо, свёкла, куркума, проростки семян, квашеная и белокочанная капуста, брокколи, чеснок, грибы", — поделилась Петрова с порталом "Страсти".

Медик обратила внимание на то, что многие после праздников садятся на жёсткие диеты, чтобы сбросить набранные килограммы. Однако делать этого ни в коем случае нельзя, так как голодание может ухудшить самочувствие и спровоцировать расстройства пищевого поведения. Кроме того, по словам эндокринолога, необходимо постоянно следить за питьевым режимом. Язык всегда должен быть влажным, так как это считается показателем нормального водного баланса. Также для ускорения процесса очищения организма отлично подойдут баня и косметологические процедуры. В частности, полезен лимфодренажный массаж, который способен преобразить состояние кожи и привести в тонус мышцы. Безусловно, не стоит забывать и о физической активности. Она помогает улучшить обмен веществ в организме и снижает риск заболеваний, возникающих из-за лишнего веса.

Также важно наладить режим сна перед рабочими буднями. Его длительность, как напомнила врач, должна составлять не менее восьми часов в сутки, особое значение имеет время с 23:00 до 3:00 — именно в этот период вырабатываются гормоны, необходимые для нормализации веса и баланса нервной системы.