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4 января, 17:15

Экс-советник Кучмы Соскин призвал Киев начать мирные переговоры с Москвой

Политолог Олег Соскин призвал Украину начать мирные переговоры с Россией, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния инфраструктуры и экономики страны.

По его мнению, ракетные удары по Украине показали слабость ПВО. Он подчеркнул, что в ближайшее время они не прекратятся, поэтому необходимо наладить диалог с Россией.

"Президент РФ Владимир Путин чётко сказал, что будут [ракетные удары по территории Украины]. До каких пор? Пусть Украина начнёт переговоры", — подчеркнул политолог на своём YouTube-канале.

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А ранее советник Зеленского Михаил Подоляк сделал довольно дерзкое заявление. Он указал, что переговоров между Россией и Украиной не будет, а вместо них Киев просто выставит "ультимативные требования на наивысшем уровне".

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Александра Мышляева
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