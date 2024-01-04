Экс-советник Кучмы Соскин призвал Киев начать мирные переговоры с Москвой

Политолог Олег Соскин призвал Украину начать мирные переговоры с Россией, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния инфраструктуры и экономики страны.

По его мнению, ракетные удары по Украине показали слабость ПВО. Он подчеркнул, что в ближайшее время они не прекратятся, поэтому необходимо наладить диалог с Россией.

"Президент РФ Владимир Путин чётко сказал, что будут [ракетные удары по территории Украины]. До каких пор? Пусть Украина начнёт переговоры", — подчеркнул политолог на своём YouTube-канале.