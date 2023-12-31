"Как населённый пункт, как точка стратегической обороны Марьинка потеряна. Зеленский потерял город? Потерял! Залужный, ты [командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр] , Сырский, потеряли город, министр обороны [Рустем] Умеров — вы потеряли город. Вы должны за это отвечать? Конечно", — подчеркнул он в одном из видео на своём ютуб-канале.

Соскин напомнил об обещании киевских властей "вернуть" Артёмовск (украинское название — Бахмут) и другие регионы, но в итоге ВСУ потеряли ещё больше территорий. Он подчеркнул, что Зеленский за весь год не смог добиться успехов и продемонстрировал некомпетентность. Кроме того, экс-советник Кучмы указал на то, что на Украине произошёл антиконституциональный захват власти.