"Вы должны отвечать": Зеленского и Залужного жёстко раскритиковали за провалы на фронте
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский должен ответить за потерю Марьинки
Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный должны ответить за потерю Марьинки. Такое мнение выразил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Как населённый пункт, как точка стратегической обороны Марьинка потеряна. Зеленский потерял город? Потерял! Залужный, ты [командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр], Сырский, потеряли город, министр обороны [Рустем] Умеров — вы потеряли город. Вы должны за это отвечать? Конечно", — подчеркнул он в одном из видео на своём ютуб-канале.
Соскин напомнил об обещании киевских властей "вернуть" Артёмовск (украинское название — Бахмут) и другие регионы, но в итоге ВСУ потеряли ещё больше территорий. Он подчеркнул, что Зеленский за весь год не смог добиться успехов и продемонстрировал некомпетентность. Кроме того, экс-советник Кучмы указал на то, что на Украине произошёл антиконституциональный захват власти.
Как писал Лайф, о полном освобождении Марьинки глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 25 декабря. Министр сообщил, что весомый вклад внесли военнослужащие пятой бригады 1-го армейского корпуса и воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии. Позднее потерю этого города признал главком ВСУ Валерий Залужный. В Минобороны РФ заявили о награждении 45 военных ВС РФ, отличившихся при освобождении Марьинки.
Getty Images / Jakub Porzycki / Alexey Furman