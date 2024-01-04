Украина атаковала Липецкую область ракетой С-200, модифицированной для ударов по земле

Средства ПВО России перехватили над территорией Липецкой области ракету С-200 Вооружённых сил Украины (ВСУ), модифицированную для ударов по земле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории РФ", — рассказали в ведомстве и добавили, что снаряд был перехвачен дежурными средствами ПВО.