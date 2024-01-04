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4 января, 17:17
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Украина атаковала Липецкую область ракетой С-200, модифицированной для ударов по земле

ПВО РФ перехватила модифицированную украинскую ракету С-200 в Липецкой области

Средства ПВО России перехватили над территорией Липецкой области ракету С-200 Вооружённых сил Украины (ВСУ), модифицированную для ударов по земле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории РФ", рассказали в ведомстве и добавили, что снаряд был перехвачен дежурными средствами ПВО.

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А ранее Лайф сообщал, что в Липецкой области сбили беспилотник с помощью систем радиоэлектронной борьбы, отправленный ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, уточнив, что жертв и повреждений инфраструктуры нет.

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ТАСС / ZUMA

Александра Мышляева
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