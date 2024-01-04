Марк Цукерберг продал акции Meta* почти на полмиллиарда долларов

Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг продал акции своей компании на 428 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Как уточняет агентство, в общей сложности с 1 ноября 2022 года Цукерберг продал около 1,28 миллиона акций Meta*. Миллиардер регулярно продавал пакеты ценных бумаг, за исключением 2022 года, когда результаты корпорации стали худшими с начала выхода на биржу в 2012 году. Так, в октябре 2022 года стоимость акций упала до минимальных значений — ниже 100 долларов за штуку. Однако позже ценник непрерывно рос и в декабре 2023-го достиг рекордного значения — 344 доллара за штуку.