Пёс съел $4 тысячи, но хозяева смогли вернуть почти всё

В Америке собака съела четыре тысячи долларов наличными, но хозяева семилетнего голдендудля (помесь пуделя с золотистым ретривером) смогли восстановить большую часть денег.

"Это Сесил. Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов. Мы уже восстановили 3550 долларов!" — написала хозяйка Керри Ло на своей страничке в социальной сети.

Сейчас здоровью Сесил ничего не угрожает, однако её хозяевам пришлось запачкать руки, собирая экскременты пёсика и трепетно склеивая каждую купюру.