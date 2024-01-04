Пёс съел $4 тысячи, но хозяева смогли вернуть почти всё
В США собака съела $4 тысячи, однако вернула хозяевам почти всё
Собака Сесил, которая съела 4000 долларов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / CarrieLaw
В Америке собака съела четыре тысячи долларов наличными, но хозяева семилетнего голдендудля (помесь пуделя с золотистым ретривером) смогли восстановить большую часть денег.
"Это Сесил. Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов. Мы уже восстановили 3550 долларов!" — написала хозяйка Керри Ло на своей страничке в социальной сети.
Сейчас здоровью Сесил ничего не угрожает, однако её хозяевам пришлось запачкать руки, собирая экскременты пёсика и трепетно склеивая каждую купюру.
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