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4 января, 19:45

Подростку отрезало пальцы машиной по приготовлению хинкали в Санкт-Петербурге

В центре Санкт-Петербурга 15-летнему подростку оторвало пальцы в хинкальной. Парня доставили в отделение Педиатрического университета, где прооперировали, сообщили в пресс-службе вуза.

Всё произошло 3 января, когда подросток работал с машиной по приготовлению хинкали. Медики сформировали культи, а также выполнили кожную пластику местными тканями. Сейчас состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

Саратовский школьник остался без пальцев после запуска петарды
Саратовский школьник остался без пальцев после запуска петарды

Ранее Лайф писал, что в Московской области подростку петардой сломало палец, так как он не успел выбросить её до взрыва. Инцидент произошёл вечером 31 декабря на улице Наташинской в Люберцах.

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Александра Мышляева
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