Подростку отрезало пальцы машиной по приготовлению хинкали в Санкт-Петербурге

В центре Санкт-Петербурга 15-летнему подростку оторвало пальцы в хинкальной. Парня доставили в отделение Педиатрического университета, где прооперировали, сообщили в пресс-службе вуза.

Всё произошло 3 января, когда подросток работал с машиной по приготовлению хинкали. Медики сформировали культи, а также выполнили кожную пластику местными тканями. Сейчас состояние подростка оценивается как удовлетворительное.