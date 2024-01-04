Подростку отрезало пальцы машиной по приготовлению хинкали в Санкт-Петербурге
В центре Санкт-Петербурга 15-летнему подростку оторвало пальцы в хинкальной. Парня доставили в отделение Педиатрического университета, где прооперировали, сообщили в пресс-службе вуза.
Всё произошло 3 января, когда подросток работал с машиной по приготовлению хинкали. Медики сформировали культи, а также выполнили кожную пластику местными тканями. Сейчас состояние подростка оценивается как удовлетворительное.
Ранее Лайф писал, что в Московской области подростку петардой сломало палец, так как он не успел выбросить её до взрыва. Инцидент произошёл вечером 31 декабря на улице Наташинской в Люберцах.
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