"Нажать кнопку": Стало известно о планах Макрона относительно премьер-министра Франции
BFMTV: Макрон может сместить с должности премьера Борн в ближайшие дни
Премьер-министр Франции Элизабет Борн. Обложка © ТАСС / IMAGO / PanoramiC / Elyxandro Cegarra
О перестановках в Правительстве Франции станет известно в ближайшие дни. Президент Эмманюэль Макрон может снять с должности премьер-министра Элизабет Борн. Об этом информировал BFMTV.
"Президент принял решение нажать кнопку", — сообщил телеканалу источник в кругах чиновников.
Это подтверждает и перенос первого в 2024 году совета министров, который должен был состояться в среду, 3 января. Причинами отставки Борн считают, в частности, принятие пенсионной реформы в обход голосования парламента и силовое проведение законопроектов по годовому бюджету. Новым премьером может стать министр обороны Себастьян Лекорню, министр финансов Брюно Лё Мэр или глава Министерства экологии Кристоф Бешу.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц может покинуть пост уже в этом году. В качестве потенциального кандидата на его должность рассматривается министр обороны страны Борис Писториус.