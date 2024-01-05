"Нажать кнопку": Стало известно о планах Макрона относительно премьер-министра Франции

О перестановках в Правительстве Франции станет известно в ближайшие дни. Президент Эмманюэль Макрон может снять с должности премьер-министра Элизабет Борн. Об этом информировал BFMTV.

"Президент принял решение нажать кнопку", — сообщил телеканалу источник в кругах чиновников.

Это подтверждает и перенос первого в 2024 году совета министров, который должен был состояться в среду, 3 января. Причинами отставки Борн считают, в частности, принятие пенсионной реформы в обход голосования парламента и силовое проведение законопроектов по годовому бюджету. Новым премьером может стать министр обороны Себастьян Лекорню, министр финансов Брюно Лё Мэр или глава Министерства экологии Кристоф Бешу.