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4 января, 23:10

"Нажать кнопку": Стало известно о планах Макрона относительно премьер-министра Франции

BFMTV: Макрон может сместить с должности премьера Борн в ближайшие дни

Премьер-министр Франции Элизабет Борн. Обложка © ТАСС / IMAGO / PanoramiC / Elyxandro Cegarra

Премьер-министр Франции Элизабет Борн. Обложка © ТАСС / IMAGO / PanoramiC / Elyxandro Cegarra

О перестановках в Правительстве Франции станет известно в ближайшие дни. Президент Эмманюэль Макрон может снять с должности премьер-министра Элизабет Борн. Об этом информировал BFMTV.

"Президент принял решение нажать кнопку", — сообщил телеканалу источник в кругах чиновников.

Это подтверждает и перенос первого в 2024 году совета министров, который должен был состояться в среду, 3 января. Причинами отставки Борн считают, в частности, принятие пенсионной реформы в обход голосования парламента и силовое проведение законопроектов по годовому бюджету. Новым премьером может стать министр обороны Себастьян Лекорню, министр финансов Брюно Лё Мэр или глава Министерства экологии Кристоф Бешу.

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Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц может покинуть пост уже в этом году. В качестве потенциального кандидата на его должность рассматривается министр обороны страны Борис Писториус.

Лариса Сафронова
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