Минэнерго сообщило о переводе энергетиков в режим повышенной готовности

Энергетики в российских регионах переведены в режим повышенной готовности из-за морозов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

"В связи с погодными условиями во многих регионах России энергетики переведены в режим повышенной готовности", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.