Регион

Уведомления отключены

5 января, 00:18

Минэнерго сообщило о переводе энергетиков в режим повышенной готовности

Энергетики в российских регионах переведены в режим повышенной готовности из-за морозов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

"В связи с погодными условиями во многих регионах России энергетики переведены в режим повышенной готовности", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Там уточнили, что обеспечивается готовность резервных источников, а также усилена работа аварийных бригад.

В Петербурге побит морозный рекорд 1950 года
В Петербурге побит морозный рекорд 1950 года

Ранее Лайф рассказывал, что ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с 1894 года. Тогда, 130 лет назад, метеорологи зафиксировали в городе -34,3 градуса.

Обложка ©

t.me / Минэнерго России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минэнерго РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров