Минэнерго сообщило о переводе энергетиков в режим повышенной готовности
Энергетики в российских регионах переведены в режим повышенной готовности из-за морозов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.
"В связи с погодными условиями во многих регионах России энергетики переведены в режим повышенной готовности", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Там уточнили, что обеспечивается готовность резервных источников, а также усилена работа аварийных бригад.
Ранее Лайф рассказывал, что ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с 1894 года. Тогда, 130 лет назад, метеорологи зафиксировали в городе -34,3 градуса.
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