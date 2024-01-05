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5 января, 00:36

В метро Нью-Йорка столкнулись поезда, пострадало 24 человека

Обстановка у метро Нью-Йорка, где столкнулись поезда. Обложка © X / New York Post

Обстановка у метро Нью-Йорка, где столкнулись поезда. Обложка © X / New York Post

В нью-йоркском метро столкнулись пассажирский и служебный поезда, есть пострадавшие. Об этом сообщили местные СМИ.

"Нам известно, что пострадало 24 человека", — заявил представитель пожарной службы города Йен Свордс.

Это случилось днём в четверг, 4 января. Служебный поезд стоял на путях, в нём проводились работы. В результате столкновения первый вагон пассажирского состава сошёл с рельсов. На месте работают спасатели.

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Лариса Сафронова
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