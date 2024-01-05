В метро Нью-Йорка столкнулись поезда, пострадало 24 человека

В нью-йоркском метро столкнулись пассажирский и служебный поезда, есть пострадавшие. Об этом сообщили местные СМИ.

Это случилось днём в четверг, 4 января. Служебный поезд стоял на путях, в нём проводились работы. В результате столкновения первый вагон пассажирского состава сошёл с рельсов. На месте работают спасатели.