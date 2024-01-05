В Пентагоне заявили, что для новой помощи Украине нужно одобрение Конгресса
Для того чтобы США отправили Украине новый пакет военной помощи, необходимо одобрение Конгресса. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Как он заметил на брифинге, у американского военного ведомства есть лишь формальные полномочия на то, чтобы потратить 4,2 миллиарда долларов на поставки оружия в рамках PDA (программа американского правительства по выделению срочной военной помощи. — Прим. Лайфа). Однако возможностей пополнить запасы у Пентагона нет.
"Мы продолжим тесно сотрудничать с Конгрессом и настоятельно призывать их одобрить дополнительное финансирование", — добавил Райдер.
Ранее в Белом доме также заявили, что не располагают деньгами для дальнейшей поддержки Киева. При этом последний пакет помощи, который президент Байден подписал ещё 27 декабря, пока не доставлен Киеву в полном объёме.
Flickr / U.S. Department of Defense