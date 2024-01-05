В России сообщили о ситуации с энцефалитом лошадей, который впервые за 30 лет выявили у человека

На территории России не зафиксировано случаев завоза западного лошадиного энцефалита (WEE), который ранее впервые за 30 лет выявили у человека. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей, ситуация контролируемая. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, проверяют с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр".