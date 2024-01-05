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5 января, 06:37

В России сообщили о ситуации с энцефалитом лошадей, который впервые за 30 лет выявили у человека

Роспотребнадзор: В РФ не выявлено случаев завоза энцефалита лошадей

На территории России не зафиксировано случаев завоза западного лошадиного энцефалита (WEE), который ранее впервые за 30 лет выявили у человека. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей, ситуация контролируемая. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, проверяют с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр".

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Ранее Лайф писал, что в Аргентине впервые за почти 30 лет зафиксирован случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом. Это редкое вирусное заболевание, передающееся комарами, которое поражает лошадей и людей.

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freepik / DCStudio

Ян Поланин
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