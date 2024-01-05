МИД России посмеялся над составом разрекламированной Киевом "IT-армии"
МИД РФ: На Украине более тысячи кол-центров занимаются вымогательством
На Украине располагаются тысячи "кол-центров", которые вымогают деньги. В них работают хакеры и телефонные мошенники. Об этом сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.
По его словам, ранее Россия предупреждала западные страны о создании в Незалежной "IT-армии", которая образовалась в результате поддержки США. Жертвами украинских хакеров уже оказались граждане РФ и Венгрии, у которых крадут средства путём телефонного мошенничества.
"Что касается "IT-армии", то речь, по сути, идёт о сборище хакеров и телефонных мошенников, которые в основном занимаются банальным воровством. По нашим данным, на территории Украины находится более тысячи "кол-центров", занимающихся вымогательством денег", — заявил в интервью РИА "Новости" Люкманов.
Ранее Лайф писал, что всё чаще украинские беженцы становятся жертвами мошенников, покупаясь на поддельные визы и несуществующие программы помощи семьям. Проблемы с фальшивыми визами возникают на таможенном контроле.