Регион

Уведомления отключены

5 января, 07:28

МИД России посмеялся над составом разрекламированной Киевом "IT-армии"

МИД РФ: На Украине более тысячи кол-центров занимаются вымогательством

На Украине располагаются тысячи "кол-центров", которые вымогают деньги. В них работают хакеры и телефонные мошенники. Об этом сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

По его словам, ранее Россия предупреждала западные страны о создании в Незалежной "IT-армии", которая образовалась в результате поддержки США. Жертвами украинских хакеров уже оказались граждане РФ и Венгрии, у которых крадут средства путём телефонного мошенничества.

"Что касается "IT-армии", то речь, по сути, идёт о сборище хакеров и телефонных мошенников, которые в основном занимаются банальным воровством. По нашим данным, на территории Украины находится более тысячи "кол-центров", занимающихся вымогательством денег", — заявил в интервью РИА "Новости" Люкманов.

Россиян предупредили о новых схемах финансовых мошенников после каникул
Россиян предупредили о новых схемах финансовых мошенников после каникул

Ранее Лайф писал, что всё чаще украинские беженцы становятся жертвами мошенников, покупаясь на поддельные визы и несуществующие программы помощи семьям. Проблемы с фальшивыми визами возникают на таможенном контроле.

Обложка ©

freepik

Ян Поланин
  • Новости
  • Украина
  • МИД РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров