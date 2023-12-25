Украинцы стали массово попадать в сети мошенников в попытке найти убежище в Британии

Благотворительные организации Великобритании сообщили, что всё чаще украинские беженцы становятся жертвами мошенников, покупаясь на поддельные визы и несуществующие программы помощи семьям, рассказала британская газета Independent.

Фальшивые визы, на которые украинцы сливают деньги, "невозможно опознать", поэтому с ними пускают в самолёт, а вот на таможенном контроле возникают проблемы. В Settled — организации, которая помогает беженцам, рассказали, что за неделю происходит около пяти таких случаев. Также мошенники предлагают украинцам прилететь через "британский" Дублин, но так происходит только в тех случаях, если беженец не знает, что Ирландия не является частью Великобритании.