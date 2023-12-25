Украинцы стали массово попадать в сети мошенников в попытке найти убежище в Британии
Independent: Украинцев в Великобритании всё чаще обманывают с визами
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Благотворительные организации Великобритании сообщили, что всё чаще украинские беженцы становятся жертвами мошенников, покупаясь на поддельные визы и несуществующие программы помощи семьям, рассказала британская газета Independent.
Фальшивые визы, на которые украинцы сливают деньги, "невозможно опознать", поэтому с ними пускают в самолёт, а вот на таможенном контроле возникают проблемы. В Settled — организации, которая помогает беженцам, рассказали, что за неделю происходит около пяти таких случаев. Также мошенники предлагают украинцам прилететь через "британский" Дублин, но так происходит только в тех случаях, если беженец не знает, что Ирландия не является частью Великобритании.
"Я была уверена, что [мои спонсоры] ждут меня в Англии. Но, когда я прибыла в аэропорт Станстед, я узнала, что моё письмо из МВД — подделка. Офицер поставил в мой паспорт печать с временной визой и сказал обращаться в местные органы власти. Там сказали, что такой спонсор у них не зарегистрирован", — поделилась историей беженка Мария.
А ранее глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что украинцев, которые укрываются от мобилизации за границей, нужно лишать пособий и ВНЖ, чтобы они возвращались на родину и шли на фронт. С идеей разрешить ущемлять в правах таких граждан согласилась замглавы Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.