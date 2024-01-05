Индия отправила эсминец "Ченнаи" на помощь захваченному в Аравийском море судну

ВМС Индии отправили эсминец "Ченнаи" на помощь захваченному в Аравийском море сухогрузу Lila Norfolk, на борту которого находится 15 индийских граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Судно [Lila Norfolk] отправило сообщение на портал UKMTO (Морских торговых операций при ВМС Великобритании), указывающее, что вечером 4 января 2024 года на борт высадились примерно пять-шесть неизвестных вооружённых лиц", — говорится в заявлении ВМС Индии.

Индийские военные отметили, что установили контакт с шедшим под флагом Либерии сухогрузом, а также задействовали самолёты для разведки. В ведомстве добавили, что авиация продолжает следить за движением, а "Ченнаи" уже приближается для оказания помощи. Ситуация отслеживается совместно с другими ведомствами, заключили в ВМС.