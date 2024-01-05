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5 января, 09:48

Двух девочек нашли мёртвыми на пепелище дома в Подмосковье

Место пожара в Богородском городском округе Подмосковья. Обложка © МЧС России по Московской области

Место пожара в Богородском городском округе Подмосковья. Обложка © МЧС России по Московской области

Две девочки погибли при пожаре в частном доме в СНТ "Лесное-2" в Богородском городском округе Московской области. О трагедии сообщают региональные СУ СКР и прокуратура.

"По предварительным данным, ночью 4 января 2024 года в частном доме, расположенном в СНТ Лесное-2 р. п. им. Воровского, произошёл пожар. В результате происшествия погибли двое детей 2008 г. р. и 2009 г. р.", — уточнили в прокуратуре.

Возможной причиной пожара считается неосторожное обращение с открытым источником огня. Окончательные выводы о ЧП будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

Трое детей погибли при пожаре в Тверской области
Трое детей погибли при пожаре в Тверской области

А ранее Лайф рассказывал, что в Удмуртии трёхлетний ребёнок остался один дома и погиб при пожаре. Огонь охватил 72 квадратных метра частного деревянного строения. В настоящее время родителям оказывается психологическая помощь.

Андрей Бражников
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