В США узнали о переброске ВСУ польских танков в тыл, чтобы их не подбили русские

ВСУ приняли решение отказаться от польских танков Т-72, испугавшись мощи Российской армии. Об этом пишет американский журнал the Atlantic.

"Украинцы ценят свои танки Т-72 из Польши — и по ходу кампании они решили не использовать их в боевых действиях на передовой", — указано в статье.

По данным СМИ, ВСУ пытались захватить позиции ВС РФ, используя эти танки, но стало очевидно, что это невозможно, ведь Российская армия наносила по ним удары со всех сторон соответствующим вооружением, артиллерией, а также ударами с воздуха.