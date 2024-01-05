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5 января, 10:20

В США узнали о переброске ВСУ польских танков в тыл, чтобы их не подбили русские

The Atlantic: ВСУ пришлось отказаться от танков из Польши после манёвров ВС РФ

ВСУ приняли решение отказаться от польских танков Т-72, испугавшись мощи Российской армии. Об этом пишет американский журнал the Atlantic.

"Украинцы ценят свои танки Т-72 из Польши — и по ходу кампании они решили не использовать их в боевых действиях на передовой", — указано в статье.

По данным СМИ, ВСУ пытались захватить позиции ВС РФ, используя эти танки, но стало очевидно, что это невозможно, ведь Российская армия наносила по ним удары со всех сторон соответствующим вооружением, артиллерией, а также ударами с воздуха.

В США напуганы уничтожением одного из самых ценных истребителей ВВС Украины
В США напуганы уничтожением одного из самых ценных истребителей ВВС Украины

Неизвестно, станет ли Украина по сходным соображениям пользоваться новым пакетом помощи от Германии. На официальном сайте немецкого правительства сообщается, что в этот пакет вошли боеприпасы для танков Leopard и десять бронемашин Marder.

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Wikipedia / Terminator216

Анатолий Симоненко
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