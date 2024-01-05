В США узнали о переброске ВСУ польских танков в тыл, чтобы их не подбили русские
The Atlantic: ВСУ пришлось отказаться от танков из Польши после манёвров ВС РФ
ВСУ приняли решение отказаться от польских танков Т-72, испугавшись мощи Российской армии. Об этом пишет американский журнал the Atlantic.
"Украинцы ценят свои танки Т-72 из Польши — и по ходу кампании они решили не использовать их в боевых действиях на передовой", — указано в статье.
По данным СМИ, ВСУ пытались захватить позиции ВС РФ, используя эти танки, но стало очевидно, что это невозможно, ведь Российская армия наносила по ним удары со всех сторон соответствующим вооружением, артиллерией, а также ударами с воздуха.
Неизвестно, станет ли Украина по сходным соображениям пользоваться новым пакетом помощи от Германии. На официальном сайте немецкого правительства сообщается, что в этот пакет вошли боеприпасы для танков Leopard и десять бронемашин Marder.
Wikipedia / Terminator216