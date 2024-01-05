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5 января, 10:14

Никаких крошек и бледноты: Как выбрать хорошие макароны по цвету

Роспотребнадзор: Качественные макароны имеют жёлтый или золотистый цвет

Сегодня существует около 400 видов макарон. Из них можно приготовить множество вкуснейших и полезных блюд. О том, как правильно выбрать макароны, рассказал телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты, главное — выбирать пасту из твёрдых сортов пшеницы, а ещё лучше — из цельнозерновой муки. Также следует обращать внимание на содержание белка. Его должно быть как минимум 12 граммов на 100 граммов продукта. Кроме того, качественные макароны должны иметь гладкую текстуру, а также жёлтый или золотистый цвет. Помимо того, в области разлома такие изделия должны быть стекловидными. А вот бледный цвет и обилие крошек в упаковке указывают на мягкие сорта пшеницы, поэтому такие макароны покупать не надо.

Кстати, ранее Лайф писал, что для россиян разработали новый вид "здоровых макарон". Они изготовлены из зерна тритикале.

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Pxhere.com

Наталья Исакова
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