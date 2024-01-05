Ереван сообщил о 23 армянских военных в плену у Азербайджана
СК Армении: Азербайджан удерживает 23 армянских военнопленных
Азербайджан продолжает удерживать 23 армянских военнопленных. Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил председатель Следственного комитета страны Аргишти Карамян.
"На данный момент Азербайджан подтверждает удержание 23 армянских соотечественников, из них 17 — лица, взятые в плен. Есть также данные о насильственном исчезновении 32 человек в течение 44-дневной войны, хотя Азербайджан отрицает этот факт", — пояснил Карамян.
Напомним, что 13 декабря Азербайджан и Армения обменялись взятыми в плен в разные периоды военных действий военнослужащими. На участке армяно-азербайджанской границы в Газахском районе армянской стороне были переданы 32 военнослужащих. В свою очередь армянская сторона передала двоих азербайджанских военных.
ТАСС / Савостьянов Сергей