Ереван сообщил о 23 армянских военных в плену у Азербайджана

Азербайджан продолжает удерживать 23 армянских военнопленных. Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил председатель Следственного комитета страны Аргишти Карамян.

"На данный момент Азербайджан подтверждает удержание 23 армянских соотечественников, из них 17 — лица, взятые в плен. Есть также данные о насильственном исчезновении 32 человек в течение 44-дневной войны, хотя Азербайджан отрицает этот факт", — пояснил Карамян.