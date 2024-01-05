ВСУ за неделю потеряли свыше 690 солдата на Краснолиманском направлении

Украинская армия за неделю потеряла свыше 690 военных на Краснолиманском направлении, попав под огневой удар российских войск. Как рассказали в Минобороны России, за это же время ВС РФ отразили четыре атаки на этом участке фронта.

"Нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва ЛНР, Торское, Григоровка ДНР и Серебрянского лесничества", — говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что ВСУ потеряли 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии.