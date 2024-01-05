ВСУ за неделю потеряли свыше 690 солдата на Краснолиманском направлении
Украинская армия за неделю потеряла свыше 690 военных на Краснолиманском направлении, попав под огневой удар российских войск. Как рассказали в Минобороны России, за это же время ВС РФ отразили четыре атаки на этом участке фронта.
"Нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва ЛНР, Торское, Григоровка ДНР и Серебрянского лесничества", — говорится в сообщении ведомства.
Там также отметили, что ВСУ потеряли 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии.
Ранее стало известно, что в ходе СВО российские военные ликвидировали более 5,9 тысячи воевавших на стороне Украины иностранных наёмников. Как уточнили в Минобороны, ещё свыше 5,6 тысячи человек бежало, а более 1,9 тысячи сейчас ведут боевые действия.
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