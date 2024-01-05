ВСУ лишились около тысячи военных на Южно-Донецком направлении

Войска России за прошлую неделю отразили пять атак ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Потери противника составили более 950 военнослужащих.

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены пять атак противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области", — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, противник лишился 950 бойцов, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии.