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5 января, 11:28

ВСУ лишились около тысячи военных на Южно-Донецком направлении

Войска России за прошлую неделю отразили пять атак ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Потери противника составили более 950 военнослужащих.

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены пять атак противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области", — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, противник лишился 950 бойцов, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии.

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Ранее стало известно, что на Донецком направлении за неделю ВСУ потеряли свыше 1990 военнослужащих. В этот же период ВС РФ отразили девять атак на этом участке фронта.

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Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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