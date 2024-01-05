Баржа с тысячей тонн азотных удобрений затонула в Дунае

В Дунае, на границе Сербии и Хорватии, затонула баржа под флагом ФРГ, врезавшись в мост. Она везла тысячу тонн азотных удобрений из города Линц в Австрии в сербское Смедерево, передаёт Радио и телевидение Сербии.

Эту и ещё одну баржу толкал буксир Antonia под немецким флагом. ЧП произошло в районе полуночи (в 2:00 по Москве). Одна из барж ударила в опору моста, который находится рядом с сербскими городами Бачка-Паланка и Илок на речной границе с Хорватией.

"В результате столкновения с мостом баржа Lola 5 получила пробоину и затонула, пострадавших при этом не было. Движение по мосту приостановлено. Буксир Antonia находится в речном порту Бачка-Паланка", — рассказал СМИ замминистра строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Предраг Петрович.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители, прокуратура и экологическая инспекция. Были взяты пробы воды, устанавливается нанесённый мосту ущерб и нет ли опасности для окружающей среды. Хорватия на своей стороне моста закрыла КПП Илок.