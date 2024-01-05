Москвичей и гостей столицы угощают бесплатным глинтвейном и кофе в парках

В парках Москвы заработали пункты бесплатной раздачи горячих безалкогольных напитков — кофе, чая и глинтвейна. Об этом сообщает пресс-служба правительства столицы.

"Москвичи и гости столицы могут угоститься горячими безалкогольными напитками в парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Здесь открылись пункты для их бесплатной раздачи, чтобы посетители комфортнее себя чувствовали в холодную погоду", — говорится в сообщении.

Так, угоститься напитками можно в парках Горького, Петровском, Измайловском, Гончаровском, 50-летия Октября, "Северное Тушино", "Дубки", "Фили", "Царицыно", "Ходынское поле", "Сокольники", "Кузьминки", "Красная Пресня" и многих других. Также во всех локациях проходит новогодняя программа в период новогодних каникул.