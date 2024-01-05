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5 января, 12:33

Москвичей и гостей столицы угощают бесплатным глинтвейном и кофе в парках

Пункты бесплатной раздачи чая, кофе и глинтвейна заработали в парках Москвы

В парках Москвы заработали пункты бесплатной раздачи горячих безалкогольных напитков — кофе, чая и глинтвейна. Об этом сообщает пресс-служба правительства столицы.

"Москвичи и гости столицы могут угоститься горячими безалкогольными напитками в парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Здесь открылись пункты для их бесплатной раздачи, чтобы посетители комфортнее себя чувствовали в холодную погоду", — говорится в сообщении.

Так, угоститься напитками можно в парках Горького, Петровском, Измайловском, Гончаровском, 50-летия Октября, "Северное Тушино", "Дубки", "Фили", "Царицыно", "Ходынское поле", "Сокольники", "Кузьминки", "Красная Пресня" и многих других. Также во всех локациях проходит новогодняя программа в период новогодних каникул.

Ранее Лайф сообщал, что почти полмиллиона человек встретили Новый год на главных площадках Москвы. Организованные развлечения были в 21 парке столицы и ещё на 12 окружных площадках. В новогоднюю ночь москвичи и гости города могли увидеть световые шоу, театрализованные представления, а также побывать на концертах.

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Пресс-служба Правительства Москвы

Наталья Исакова
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