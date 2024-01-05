Telegraph выведал просчёт Зеленского, усиливший раскол с Залужным

Самоуверенность Владимира Зеленского привела к усилению раскола с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным. Об этом сообщает американский журналист Саймон Шустер в статье для Telegraph.

"Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился", — говорится в сообщении.

Журналист вспомнил, что два года назад Залужный назвал свои отношения с Зеленским "неудобным партнёрством". По словам главкома ВСУ, Зеленскому "не нужно разбираться в военном деле".