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5 января, 13:00

Telegraph выведал просчёт Зеленского, усиливший раскол с Залужным

Telegraph: Самоуверенность Зеленского стала причиной усиления раскола с Залужным

Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP

Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP

Самоуверенность Владимира Зеленского привела к усилению раскола с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным. Об этом сообщает американский журналист Саймон Шустер в статье для Telegraph.

"Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился", — говорится в сообщении.

Журналист вспомнил, что два года назад Залужный назвал свои отношения с Зеленским "неудобным партнёрством". По словам главкома ВСУ, Зеленскому "не нужно разбираться в военном деле".

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Ранее Лайф писал, что Валерий Залужный способен сместить Владимира Зеленского без президентских выборов. Как считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, "майдан" с целью прихода главкома ВСУ к власти можно провести всего за три дня.

Ян Поланин
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