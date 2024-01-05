Telegraph выведал просчёт Зеленского, усиливший раскол с Залужным
Telegraph: Самоуверенность Зеленского стала причиной усиления раскола с Залужным
Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP
Самоуверенность Владимира Зеленского привела к усилению раскола с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным. Об этом сообщает американский журналист Саймон Шустер в статье для Telegraph.
"Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился", — говорится в сообщении.
Журналист вспомнил, что два года назад Залужный назвал свои отношения с Зеленским "неудобным партнёрством". По словам главкома ВСУ, Зеленскому "не нужно разбираться в военном деле".
Ранее Лайф писал, что Валерий Залужный способен сместить Владимира Зеленского без президентских выборов. Как считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, "майдан" с целью прихода главкома ВСУ к власти можно провести всего за три дня.