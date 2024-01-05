Омичи пришли в ужас от нашествия косуль

Нашествие косуль в Омске выходит из-под контроля. Животные часто создают аварийные ситуации на дорогах, рассказала местная жительница Наталия. Она пояснила, что миграция животных началась раньше декабря, косули планомерно шли через Омскую область и попали в город, который стал для них своего рода лабиринтом без возможности выбраться.

По словам Наталии, косули оказываются на дорогах, потому что они дезориентированы. Их гоняют собаки, пугают люди и автомобили. В районе есть заповедник, куда можно было бы вывозить косуль, но их отловом никто не занимается. В итоге косули бродят по городу, застревают в заборах, так как принимают их за кусты и пытаются сквозь них пройти. Другими словами, для косуль город — это смерть. Омичам жалко животных, но они не представляют, чем могут помочь.

Косули заполонили Омск на фоне аномальной зимы. Видео © t.me / Омск с огоньком

"Каким образом выгнать косуль из города? Это надо заморачиваться администрации. Их нужно выжимать конкретно: отлавливать, отстреливать снотворным. Я не думаю, что у нас есть в городе такие крупные специалисты, которые могут конкретно посоветовать, как это сделать. Что делать с косулями, жители не знают. Но их действительно жалко всем", — рассказала Наталия "Газете.ru".

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал местные власти составить чёткий план действий по спасению животных, включая установку ограждающих конструкций и систем оповещения. Он подчеркнул, что проблему "запустили" и решать её придётся с помощью серьёзных системных мер, пока она не превратилась в серьёзную угрозу безопасности для людей, тех же автомобилистов.