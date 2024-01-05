Дед Мороз на угнанном авто помчался поздравлять россиян с Новым годом, но его остановил "подданный"

В Приангарье мужчина в костюме Деда Мороза угнал ВАЗ, чтобы поздравить жителей Нижнеудинска с праздником, однако по дороге его остановило "непреодолимое" препятствие — сугроб. "Волшебника" задержала полиция, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В Иркутской области Деда Мороза задержали за угон машины. Видео © t.me / МВД38

"Заявление о пропаже транспортного средства ВАЗ поступило в дежурную часть ОМВД России по Нижнеудинскому району утром 2 января. Со слов потерпевшего, возле одного из магазинов он увидел парня в костюме Деда Мороза, после чего предложил ему сесть в автомобиль и проследовать вместе с ним для поздравления жителей города", — говорится в сообщении ведомства.

По пути мужчины решили заехать в магазин, они припарковались у торговой точки, владелец вышел, оставив Деда Мороза в машине. Вернувшись, он обнаружил, что машина пропала. Полицейские смогли задержать угонщика. 25-летний мужчина рассказал, что не стал ждать владельца авто, чтобы продолжить поздравлять местных, однако не справился с управлением. Заведено уголовное дело.