Дед Мороз на угнанном авто помчался поздравлять россиян с Новым годом, но его остановил "подданный"
Дед Мороз угнал машину, чтобы поздравить жителей Приангарья с Новым годом
Угнанный Дедом Морозом ВАЗ. Обложка © t.me / МВД38
В Приангарье мужчина в костюме Деда Мороза угнал ВАЗ, чтобы поздравить жителей Нижнеудинска с праздником, однако по дороге его остановило "непреодолимое" препятствие — сугроб. "Волшебника" задержала полиция, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области Деда Мороза задержали за угон машины. Видео © t.me / МВД38
"Заявление о пропаже транспортного средства ВАЗ поступило в дежурную часть ОМВД России по Нижнеудинскому району утром 2 января. Со слов потерпевшего, возле одного из магазинов он увидел парня в костюме Деда Мороза, после чего предложил ему сесть в автомобиль и проследовать вместе с ним для поздравления жителей города", — говорится в сообщении ведомства.
По пути мужчины решили заехать в магазин, они припарковались у торговой точки, владелец вышел, оставив Деда Мороза в машине. Вернувшись, он обнаружил, что машина пропала. Полицейские смогли задержать угонщика. 25-летний мужчина рассказал, что не стал ждать владельца авто, чтобы продолжить поздравлять местных, однако не справился с управлением. Заведено уголовное дело.
Ранее Лайф писал, что в Челябинской области житель города Катав-Ивановска угнал полицейскую "ниву", пока сотрудники оформляли на него протокол за нетрезвое вождение. На него завели два уголовных дела.