Россиянин с друзьями заказал жриц любви в сауну, но остался без секса и 2,5 млн

Вместе с друзьями мужчина вызвал в сауну девушек, оказывающих интим-услуги. Те не приехали, но на другой день ему позвонили телефонные мошенники и заявили, что он якобы своими звонками спровоцировал сбой в работе сайта и что теперь он должен им денег для компенсации убытков. В результате в течение нескольких дней мужчина перевёл мошенникам порядка 2,5 миллиона рублей, однако на этом злоумышленники не остановились и даже стали угрожать его семье.