Россиянин с друзьями заказал жриц любви в сауну, но остался без секса и 2,5 млн
Житель Чувашии вызвал проституток в сауну и лишился 2,5 миллиона рублей
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В Чувашии 40-летний мужчина стал жертвой интим-мошенников, пишет пресс-служба МВД по Чувашской Республике. Неожиданными убытками обернулась его попытка поразвлечься в сауне со жрицами любви.
Вместе с друзьями мужчина вызвал в сауну девушек, оказывающих интим-услуги. Те не приехали, но на другой день ему позвонили телефонные мошенники и заявили, что он якобы своими звонками спровоцировал сбой в работе сайта и что теперь он должен им денег для компенсации убытков. В результате в течение нескольких дней мужчина перевёл мошенникам порядка 2,5 миллиона рублей, однако на этом злоумышленники не остановились и даже стали угрожать его семье.
Наконец, 4 января мужчина не выдержал и обратился в ОП № 5 УМВД России по городу Чебоксары. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ.
Ранее полиция задержала в Турции гражданку Узбекистана Нилуфар Мирксанову по прозвищу Мадам Клод, которая была объявлена в международный розыск по обвинению в торговле людьми в сексуальных целях.