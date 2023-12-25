"Мне с этим жить!": Убийца эскортниц явил журналистам свою ранимую натуру в суде и был арестован
Пресненский суд арестовал убийцу двух проституток в Москве до 24 февраля
Пресненский суд Москвы арестовал серийного убийцу Александра Варакина на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 24 февраля. Во время судебного заседания маньяк отворачивался от журналистов и скрывал лицо под капюшоном, а также полностью признал свою вину. Лайф публикует видео из зала суда.
Серийный убийца Александр Варакин в зале суда. Видео © LIFE
"Без комментариев. Вам дешёвая сенсация, а мне после этого ещё жить. Вы об этом не думали? Если не думали, подумайте", — продемонстрировал тонкую душевную организацию подсудимый, получив вопрос от журналиста о том, считает ли он себя психически больным человеком.
Варакин просил суд приговорить его к одиночному заключению, а его защита настаивала на запрете определённых действий для обвиняемого. Адвокат апеллировал к тому, что его подзащитный не имел судимости, хоть и совершал убийства в прошлом, так как был отправлен на принудительное лечение. Судья таким аргументам не внял и отправил Варакина под арест.
Как уже рассказывал Лайф, Варакин убил одну из своих жертв в квартире в Мукомольном проезде в Пресненском районе Москвы. Убитой оказалась 25-летняя Влада, приехавшая в столицу из Краснодара. Сначала уточнялось, что жестокую расправу над девушкой устроил её же сожитель. Перед самой смертью она успела позвонить подруге и сообщить, что её убивают. Та вызвала полицию, но прибывшие сотрудники обнаружили тело. На допросе Варакин признался во втором убийстве и назвал местонахождение тела — мёртвую женщину нашли в гостинице в Москве. Позже выяснилось, что с проститутками он расправлялся из-за своего "нерабочего инструмента".
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