"Мне с этим жить!": Убийца эскортниц явил журналистам свою ранимую натуру в суде и был арестован

Пресненский суд Москвы арестовал серийного убийцу Александра Варакина на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 24 февраля. Во время судебного заседания маньяк отворачивался от журналистов и скрывал лицо под капюшоном, а также полностью признал свою вину. Лайф публикует видео из зала суда.

Серийный убийца Александр Варакин в зале суда. Видео © LIFE

"Без комментариев. Вам дешёвая сенсация, а мне после этого ещё жить. Вы об этом не думали? Если не думали, подумайте", — продемонстрировал тонкую душевную организацию подсудимый, получив вопрос от журналиста о том, считает ли он себя психически больным человеком.