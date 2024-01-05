Почтальон годами выдавал москвичу пенсию купюрами "банка приколов"

84-летнего москвича несколько лет обманывал почтальон, который приносил ему пенсию купюрами "банка приколов", рассказал SHOT. По информации телеграм-канала, уже много лет деньги пенсионеру доставлял один сотрудник почты.

Всё вскрылось, когда в декабре пенсионер дал соцработнице пять тысяч рублей на оплату ЖКХ. Девушка вернулась и сообщила ему, что купюра поддельная. Тогда мужчина проверил остальные деньги в сейфе, которые копил на протяжении долгого времени, и обнаружил, что сбережения в два миллиона рублей фальшивые.