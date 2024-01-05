Группа протестующих пыталась штурмом взять паром с вице-канцлером ФРГ
В ФРГ расследуют попытку протестующих блокировать паром с вице-канцлером Хабеком
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK
Прокуратура города Фленсбурга на севере ФРГ начала расследовать митинг, в ходе которого бастующие попытались блокировать паром с находившимся на его борту вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на старшего прокурора Бернда Винтерфельдта.
Хабек находился на пароме у побережья северной Германии близ датской границы. Около 300 местных фермеров в знак протеста против планов властей сократить налоговые льготы устроили акцию в порту. Хабек позвал представителей бастующих подняться для разговора на борт, но те предложили ему спуститься. Охрана не рекомендовала этого вице-премьеру. Когда показалось, что ситуация разрешена, группа протестующих попыталась прорваться на паром.
Теперь в отношении них проводится расследование по подозрению "в принуждении". В УК Германии за подобные преступления грозит штраф или срок до трёх лет.
А ранее Лайф рассказывал, что в Буэнос-Айресе снова проходят массовые протесты против реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея. Акцию организовали профсоюзы и заранее согласовали с властями.