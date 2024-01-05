Пешком на 15 этаж: В подмосковном ЖК отключили все лифты ради новогодних каникул для лифтёра
Mash: В подмосковном ЖК отключили все лифты в доме на новогодние праздники
В подмосковном Солнечногорске жильцы ЖК "Зелёный квартет" стараются без крайней нужды не выходить на улицу. А всё потому, что в 15-этажной высотке отключили все лифты для того, чтобы лифтёр отдохнул в новогодние праздники, сообщает Mash.
Подмосковная высотка утопает в мусоре из-за отключённых на праздники лифтов. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, с 31 декабря все пять подъездов сидят без подъёмника. Люди вынуждены каждый день совершать изнурительные подъёмы по лестницам, а те, кто не может, и вовсе оказались запертыми в четырёх стенах. Масла в огонь подливает нерасторопность застройщика. Компания не успела передать дом в руки УК, которая могла бы разрешить проблему. Сейчас же мусор, который некому выносить, копится у лифтов и заполняет подъезды неприятным запахом. Лифты обещают запустить только после праздников.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Новосибирска превратил квартиру в свалку и на 10 лет погрузил соседей в ад. При этом мужчина уверяет, что не страдает никакими ментальными расстройствами, просто отходами очень удобно утеплять своё жильё. В 2019 году ему отключили свет, воду и канализацию из-за задолженностей.
Telegram / Mash