Белый дом предупредил об угрозе частичного шатдауна Правительства США

Администрацию США ждёт приостановка работы, если Белый дом и Конгресс по-прежнему не договорятся об уровне расходов на этот год, заявила глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг.

"Я обычно настроена оптимистично. Однако не записывайте меня в оптимисты сегодня утром", — сказала Янг на семинаре для прессы на площадке газеты Christian Science Monitor.

Она заявила, что планы правительства утвердить бюджет до 20 января пугают её. По её словам, консервативно настроенные республиканцы хотят довести ситуацию до шатдауна.