Найден новый вид динозавра, который весил 15 тонн и достигал длины 20 метров
В Патагонии учёные нашли новый вид травоядного динозавра Sidersaura marae
Учёные из аргентинского Совета по научным исследованиям Conicet обнаружили новый вид травоядного динозавра, который жил 96–93 миллиона лет назад на территории Южной Америки. Sidersaura marae — именно так называется найденный вид, был самым крупным в своём семействе реббахизавридов, весил около 15 тонн и достигал длины 20 метров.
"Новый динозавр Sidersaura marae был четвероногим и имел длинный хвост. Ископаемые останки четырёх различных экземпляров были обнаружены в Каньядон-де-лас-Кампанас, городе, расположенном в 20 километрах от Вилья-Эль-Чокон. Породы формации Уинкуль в Неукене соответствуют началу верхнего мела и имеют предполагаемый возраст от 96 до 93 миллионов лет", — говорится в сообщении.
По словам исследователей, представители семейства Rebbachisauridae не были крупными, однако Sidersaura marae самые большие из них. Их вес предположительно составлял около 15 тонн, а длина достигала 20 метров.
Новый вид был назван из-за звёздчатой формы хвостовых костей, так как Sider переводится с латыни как "звезда". Останки этого вида впервые были обнаружены в 2012 году в провинции Неукен, там же нашли окаменелости гигантского хищника Meraxes gigas.
А ранее учёные NASA из Корнелльского университета заявили, что динозавры сегодня могут обитать на других планетах, так как там климатические условия соответствуют показателям, которые ранее были на Земле.
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