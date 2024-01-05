Найден новый вид динозавра, который весил 15 тонн и достигал длины 20 метров

Учёные из аргентинского Совета по научным исследованиям Conicet обнаружили новый вид травоядного динозавра, который жил 96–93 миллиона лет назад на территории Южной Америки. Sidersaura marae — именно так называется найденный вид, был самым крупным в своём семействе реббахизавридов, весил около 15 тонн и достигал длины 20 метров.

"Новый динозавр Sidersaura marae был четвероногим и имел длинный хвост. Ископаемые останки четырёх различных экземпляров были обнаружены в Каньядон-де-лас-Кампанас, городе, расположенном в 20 километрах от Вилья-Эль-Чокон. Породы формации Уинкуль в Неукене соответствуют началу верхнего мела и имеют предполагаемый возраст от 96 до 93 миллионов лет", — говорится в сообщении.

По словам исследователей, представители семейства Rebbachisauridae не были крупными, однако Sidersaura marae самые большие из них. Их вес предположительно составлял около 15 тонн, а длина достигала 20 метров.

Новый вид был назван из-за звёздчатой формы хвостовых костей, так как Sider переводится с латыни как "звезда". Останки этого вида впервые были обнаружены в 2012 году в провинции Неукен, там же нашли окаменелости гигантского хищника Meraxes gigas.