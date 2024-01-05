Учёные нашли способ помолодеть на 5 лет за две недели

Учёные из Нижнего Новгорода нашли способ омоложения организма почти на пять лет, рассказал пресс-секретарь ННГУ имени Лобачевского Алексей Никонов со ссылкой на директора Института биологии старения ННГУ Алексея Москалёва. По его словам, в испытании участвовали 43 человека.

Испытуемые две недели жили в санатории. Они правильно питались, каждый день делали упражнения, дыхательную гимнастику и физиопроцедуры. В конце эксперимента выяснилось, что биологический возраст участников снизился почти на пять лет. Такой результат показал анализ крови, свидетельствующий о качестве работы организма.

"Эликсира вечной молодости и таблетки от старости, видимо, никогда не будет, но здоровое долголетие вполне реально за счёт воздействия на механизмы старения и вызывающие его патологические процессы. Ну и генная терапия", — добавил Никонов.