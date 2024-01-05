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5 января, 18:54

Учёные нашли способ помолодеть на 5 лет за две недели

В Нижнем Новгороде учёные нашли способ омоложения людей на пять лет

Учёные из Нижнего Новгорода нашли способ омоложения организма почти на пять лет, рассказал пресс-секретарь ННГУ имени Лобачевского Алексей Никонов со ссылкой на директора Института биологии старения ННГУ Алексея Москалёва. По его словам, в испытании участвовали 43 человека.

Испытуемые две недели жили в санатории. Они правильно питались, каждый день делали упражнения, дыхательную гимнастику и физиопроцедуры. В конце эксперимента выяснилось, что биологический возраст участников снизился почти на пять лет. Такой результат показал анализ крови, свидетельствующий о качестве работы организма.

"Эликсира вечной молодости и таблетки от старости, видимо, никогда не будет, но здоровое долголетие вполне реально за счёт воздействия на механизмы старения и вызывающие его патологические процессы. Ну и генная терапия", — добавил Никонов.

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А ранее учёные нашли ошибку врачей, убившую почти 17 тысяч больных ковидом. По их словам, из-за приёма препарата против малярии — гидроксихлорохина — во время первой волны пандемии коронавируса могло умереть около 16,9 тысячи пациентов в Бельгии, Испании, Франции, Италии, США и Турции.

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Александра Мышляева
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