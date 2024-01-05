Эрдоган созвонился с Зеленским с важным предложением по СВО
Эрдоган предложил Зеленскому стать посредником в переговорах с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил взять на себя роль посредника в переговорах с Россией. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия, чтобы остановить кровопролитие как на Украине, так и на палестинских территориях, и обеспечить постоянный мир. Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя роль посредника и провести переговоры для обеспечения мира на Украине", — уточнили в офисе турецкого президента.
Эрдоган объяснил Зеленскому важность того, чтобы зерновой коридор "был реструктурирован и снова работал". Он также заметил, что продолжает направленные на это дипломатические контакты. Президент Турции отметил необходимость добиться режима прекращения огня на Украине как можно скорее.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская сторона сохраняет готовность к переговорам по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Вместе с этим он указал на важность обеспечения равноправных отношений между всеми ядерными державами, несущими высокую ответственность за поддержание стабильности в мире.