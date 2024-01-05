Эрдоган созвонился с Зеленским с важным предложением по СВО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил взять на себя роль посредника в переговорах с Россией. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия, чтобы остановить кровопролитие как на Украине, так и на палестинских территориях, и обеспечить постоянный мир. Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя роль посредника и провести переговоры для обеспечения мира на Украине", — уточнили в офисе турецкого президента.

Эрдоган объяснил Зеленскому важность того, чтобы зерновой коридор "был реструктурирован и снова работал". Он также заметил, что продолжает направленные на это дипломатические контакты. Президент Турции отметил необходимость добиться режима прекращения огня на Украине как можно скорее.