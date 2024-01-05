Залужный попросил у НАТО системы ПВО из-за "сложной ситуации"

Главком украинской армией Валерий Залужный в ходе телефонного разговора отчитался верховному главнокомандующему объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи о "сложной обстановке" на фронте. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале главкома ВСУ.

"Рассказал о ситуации на фронте. Оперативно-стратегическая обстановка остаётся сложной", — написал Залужный по итогам разговора с Каволи.

Стороны также обсудили возможные действия ВС России, "которые ожидаются в течение ближайших недель и месяцев". По словам Залужного, отдельным вопросом в беседе с Каволи стала тема противодействия массированным ракетным ударам российских войск. В частности, он указал на необходимость усиления системы ПВО Незалежной.