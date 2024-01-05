Регион

Уведомления отключены

5 января, 20:26

На Украине одобрили выход из соглашения СНГ о льготах ветеранам ВОВ

Правительство Украины одобрило выход из соглашения стран СНГ о поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны, заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О выходе из соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", — написал он у себя в телеграм-канале.

Мельничук пояснил, что положения договора уже учитываются в законодательстве страны либо выполнены, а участвовать в деятельности СНГ Украина с 2014 года старается как можно меньше.

В Госдуме призвали не допустить переписывания российской истории, как на Украине
В Госдуме призвали не допустить переписывания российской истории, как на Украине

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесли проект об установлении 1 июля Днём ветеранов боевых действий. В проекте говорится, что реализация этой идеи повысит авторитет общественных организаций ветеранов и станет значимым элементом патриотического воспитания.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров