На Украине одобрили выход из соглашения СНГ о льготах ветеранам ВОВ
Правительство Украины одобрило выход из соглашения стран СНГ о поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны, заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Одобрен проект закона "О выходе из соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", — написал он у себя в телеграм-канале.
Мельничук пояснил, что положения договора уже учитываются в законодательстве страны либо выполнены, а участвовать в деятельности СНГ Украина с 2014 года старается как можно меньше.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесли проект об установлении 1 июля Днём ветеранов боевых действий. В проекте говорится, что реализация этой идеи повысит авторитет общественных организаций ветеранов и станет значимым элементом патриотического воспитания.
ТАСС / Валентин Спринчак