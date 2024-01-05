На Украине одобрили выход из соглашения СНГ о льготах ветеранам ВОВ

Правительство Украины одобрило выход из соглашения стран СНГ о поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны, заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О выходе из соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", — написал он у себя в телеграм-канале.

Мельничук пояснил, что положения договора уже учитываются в законодательстве страны либо выполнены, а участвовать в деятельности СНГ Украина с 2014 года старается как можно меньше.