Названы причины детской "смерти в колыбели" и способы этого избежать

Причиной синдрома внезапной детской смерти (СВДС), когда младенец без видимых патологий умирает, являются судороги. К такому выводу пришли американские учёные из NYU Langone Health, изучив записи с видеонянь.

Врач-педиатр Светлана Карабанова рассказала телеканалу "360", что наиболее частые причины судорог — эпилепсия, высокая температура, спазм мышц и реже анафилактический шок, когда малышу не подходит лекарственный препарат. При этом из-за спазма кислород не поступает в лёгкие, и действительно может наступить смерть, так как у младенцев центр головного мозга, ответственный за регуляцию дыхания, ещё незрелый.

"Если вы ребёнка сразу [после кормления] положите спать на спину, то воздух при выходе вытолкнет всю еду, и она просто затечёт в трахею. Ребёнок задохнётся от того, что будет пищевая пробка", — объяснила специалист, подчеркнув, что накормленного ребёнка нужно подержать вертикально.

Американская педиатрическая академия в 1994 году дала рекомендацию не класть детей на животик, и смертность от СВДС за три года уменьшилась на 20–50%. Соска, кормление грудью до шести месяцев и отсутствие табачного дыма также снизят риск этого синдрома. Кроме прочего, не стоит сильно укутывать ребёнка на ночь, а матрас лучше приподнять на 30 градусов, чтобы малыш лежал под углом и мог отрыгивать воздушные комки во сне.